У католицької церкви може з'явитися перший святий мілленіал

Італійця Карло Акутіса, який помер в 15 років, можуть зарахувати до лику святих католицької церкви.

Якщо це станеться, він стане першим святим мілленіалом, пише ВВС.

У суботу, 12 жовтня, його зарахували до лику блаженних на церемонії в місті Ассізі. Це остання стадія перед святістю.

Хлопець, якого називали "святим покровителем інтернету", помер в 2006 році від лейкемії.

Підліток за життя займався тим, що фіксував ймовірні дива в інтернеті, а також допомагав створювати сайти для католицьких організацій.

Процес зарахування його до лику святих почався після того, як Ватикан оголосив, що Акутіс дивним чином врятував життя іншому хлопчику.

Для канонізації необхідно підтвердження другого дива за участю кандидата в святі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що після смерті Акутіса католики всього світу відправили петицію, щоб канонізувати підлітка. У 2018 році його оголосили Слугою Божим, а останки перевезли в базиліку Санта-Марія-Маджоре.