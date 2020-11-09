У Карабасі визнали втрату контролю над стратегічним містом

Прессекретар так званого президента невизнаної "Нагірно-Кабархской республіки" визнав, що контроль над стратегічним містом Шуша втрачено.

Відповідна заява опубліковано на сторінці Ваграма Погосяна у Facebook 9 листопада. За словами прессекретаря, їх супроводжує низка невдач.

"Сьогодні, на жаль, потрібно визнати, що нас поки супроводжує низка невдач і місто Шуші повністю поза нашим контролем", – зазначив він.

Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв у Twitter написав, що збройні сили взяли під контроль ще кілька населених пунктів, в тому числі сіл Лачинський району в Карабасі.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алієв в неділю, 8 листопада, оголосив про повне звільнення від вірменських збройних сил міста Шуша в невизнаній республіці Нагірний Карабах.