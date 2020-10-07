У Карабасі виявили кинуті вірменські військові машини. Відео

Кирило Лютий Світ 00:16, 8.10.2020 Оновлено: 00:28, 8.10.2020

У Нагірному Карабасі виявили кинуту колону вірменського військового автотранспорту.

Запис було зроблено азербайджанськими військовими, передає Telegram-канал bmpd.

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"Мабуть, після ураження головних машин, водії й особовий склад з інших просто розбіглися", – йдеться у повідомленні.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов доручив військам продовжити контрнаступ на лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі – до повного знищення сил противника.

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