У Карабасі виявили кинуті вірменські військові машини. Відео

У Нагірному Карабасі виявили кинуту колону вірменського військового автотранспорту.

Запис було зроблено азербайджанськими військовими, передає Telegram-канал bmpd.

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"Мабуть, після ураження головних машин, водії й особовий склад з інших просто розбіглися", – йдеться у повідомленні.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов доручив військам продовжити контрнаступ на лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі – до повного знищення сил противника.