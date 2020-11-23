У Карабасі на міні підірвалися полковник ЗС Азербайджану і російський військовий

Внаслідок підриву міни в Нагірному Карабасі загинув полковник Збройних сил Азербайджану Бабек Самідлі, а також отримав поранення російський офіцер.

Про це повідомило Eurasia Diary з посиланням на Міноборони Азербайджану. Там відзначили, що також від вибуху постраждали чотири співробітники МНС невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки".

Російського офіцера доправлено до лікарні в Баку, загрози його життю немає.

В Азербайджані Бабека Самідлі назвали людиною, яка "героїчно билася в боротьбі за Карабах".

Бабек Самідлі Eurasia Diary

Підрив міни стався під час роботи спільної групи з пошуку тіл загиблих у Тертерському районі.

У складі групи були російські військові, представники збройних сил Азербайджану, а також Міжнародного Комітету Червоного хреста.

Інцидент стався в районі села Суговушан Google

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