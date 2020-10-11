У Карабасі допустили визнання "республіки" Вірменією й назвали умову

Так званий президент невизнаного Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян не відкинув ймовірності, що звернеться до влади Вірменії з проханням визнати незалежність Арцаха.

За його словами, трапиться це, можливо, в найближчі один-два дні, але за однієї умови. Її він озвучив на пресконференції 11 жовтня, повідомляє АМІ.

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"Якщо в найближчі 1-2 дні ми не побачимо готовність Азербайджану до мирного розв'язання питання, то я звернуся насамперед до влади Вірменії – визнати незалежність Арцаха, до міжнародних організацій і всіх країн", – заявив Арутюнян.

Він пояснив, нібито так стане зрозумілим список країн, які поважають права людини, міжнародні права, право націй на самовизначення, а також "світ побачить список держав, які сприяють тероризму".

"Оскільки ті країни, які сприяють Азербайджану, сприяють міжнародному тероризму, потрібно скласти список, щоб народ цих країн усвідомлював дії своєї влади, яка матиме відповісти перед богом", – висловився "президент" невизнаної республіки.

Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав країни світу визнати право Нагірного Карабаху на самовизначення.

"Якщо цього не роблять уряди й парламенти, це можуть зробити народи, особистості, організації. Це має стати всесвітнім рухом, що об'єднує таких особистостей, народи й організації", – написав він у Facebook.

Скриншот поста. Facebook Nikol Pashinyan

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.

Карта конфлікту в Карабасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню для обміну полоненими й тілами загиблих. Менш ніж через годину після набуття чинності перемир'я країни заявили про порушення противника відновлення обстрілів. Незабаром Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі.