У Канаді заметіль зіштовхнула понад 100 авто: в ДТП постраждали 70 осіб. Фото і відео колапсу

У середу, 20 лютого, на трасі в Канаді сталася масштабна аварія за участю понад ста авто.

Машини зіткнулися в передмісті Монреаля через заметіль і погану видимість на дорозі. У ДТП постраждали 69 осіб, повідомляє телеканал CBC (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дев'ять осіб отримали серйозні поранення, ще 60 - легкі тілесні ушкодження. Всі вони були доставлені в найближчі лікарні.

За попередньою інформацією, ланцюгова реакція зіткнень сталася через раптову густу хуртовину. Крім десятків легкових і 12 вантажних автомобілів в ній взяли участь також рейсовий та шкільний автобуси.

В результаті аварії шосе закрили до ранку 20 лютого. Поліція попросила автомобілістів уникати цього району і бути обережними на дорозі у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



