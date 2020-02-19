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20 лютого • оновлено в 02:08
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У Канаді заметіль зіштовхнула понад 100 авто: в ДТП постраждали 70 осіб. Фото і відео колапсу

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У середу, 20 лютого, на трасі в Канаді сталася масштабна аварія за участю понад ста авто.

Машини зіткнулися в передмісті Монреаля через заметіль і погану видимість на дорозі. У ДТП постраждали 69 осіб, повідомляє телеканал CBC (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дев'ять осіб отримали серйозні поранення, ще 60 - легкі тілесні ушкодження. Всі вони були доставлені в найближчі лікарні.

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ДТП в Канаді

ДТП в Канаді

ici.radio-canada.ca

ДТП в Канаді

ДТП в Канаді

ici.radio-canada.ca

За попередньою інформацією, ланцюгова реакція зіткнень сталася через раптову густу хуртовину. Крім десятків легкових і 12 вантажних автомобілів в ній взяли участь також рейсовий та шкільний автобуси.

ДТП в Канаді

ДТП в Канаді

ici.radio-canada.ca

ДТП в Канаді

ДТП в Канаді

ici.radio-canada.ca

В результаті аварії шосе закрили до ранку 20 лютого. Поліція попросила автомобілістів уникати цього району і бути обережними на дорозі у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Раніше OBOZREVATEL писав, що січень 2020 го ознаменувався масштабними аваріями. За даними поліції, в перший місяць нового року в Україні загинув 271 чоловік. Це на 45% більше, ніж за аналогічний період в 2019 році.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Канада Монреаль
Тег
ДТП
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