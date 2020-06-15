Біля столиці Канади Оттави зіткнулися два малі пасажирські літаки, в результаті чого один із них впав в річку.

Другий літак успішно приземлився на аеродром, незважаючи на пошкодження переднього колеса. Подія трапилася в неділю, 14 червня, і обійшлася без загиблих, передає CBC News.

Травми отримав 70-річний пілот, якого рятувальники дістали з літака у воді. В іншому літаку знаходилися троє дорослих і дитина. Вони не постраждали.

Причина НП встановлюється.

У Канаді в небі зіткнулися два пасажирські літаки cbc.ca

У Канаді в небі зіткнулися два пасажирські літаки cbc.ca

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський літак без дозволу перетнув повітряні кордони Естонії, вперше в цьому році порушивши повітряний простір країни.