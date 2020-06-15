У Канаді в небі зіткнулися два пасажирські літаки

Карина Бондаренко Світ 05:34, 15.06.2020 Оновлено: 05:34, 15.06.2020

Біля столиці Канади Оттави зіткнулися два малі пасажирські літаки, в результаті чого один із них впав в річку.

Другий літак успішно приземлився на аеродром, незважаючи на пошкодження переднього колеса. Подія трапилася в неділю, 14 червня, і обійшлася без загиблих, передає CBC News.

Травми отримав 70-річний пілот, якого рятувальники дістали з літака у воді. В іншому літаку знаходилися троє дорослих і дитина. Вони не постраждали.

Причина НП встановлюється.

У Канаді в небі зіткнулися два пасажирські літаки
cbc.ca
У Канаді в небі зіткнулися два пасажирські літаки
cbc.ca

Раніше OBOZREVATEL писав, що російський літак без дозволу перетнув повітряні кордони Естонії, вперше в цьому році порушивши повітряний простір країни.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Получим ли мы СРУБ – Союз России, Украины и Беларуси?

Військові США закликали швидше прийняти Україну в НАТО

Іран не взяв на себе міжнародну відповідальність за збиття літака МАУ – Єнін

"Крим – це Україна!" Держдеп США повторив свою вимогу до Росії

Коронавірус повернувся до Єгипту і побив антирекорд в Україні: статистика щодо COVID-19 на 14 червня