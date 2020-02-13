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13 лютого • оновлено в 11:43
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У Канаді в небі помітили рідкісне явище: фантастичне фото

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У Канаді в небі над провінцією Манітоба помітили рідкісне поєднання двох природних явищ.

Йдеться про місячне гало разом з яскравою короною. Вогняну картину відтворив фотограф Брент Маккін 12 лютого. Знімком він поділився на своїй сторінці в Facebook.

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Рідкісне явище в небі над Канадою

Рідкісне явище в небі над Канадою

Автор фото - Брент Маккін

За його словами, воно було настільки величезним, що він зумів захопити всю картинку на фото тільки з третього разу.

Відзначається, що поєднання двох цих явищ зустрічається вкрай рідко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї жителі провінції Гебей близько десяти хвилин спостерігали рідкісне природне явище, коли на небі було відразу три сонця.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Канада
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