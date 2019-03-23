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У Канаді священика ударили ножем під час меси: з'явилися жорсткі кадри

1.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися жорсткі кадри нападу на католицького священика під час богослужіння в ораторії Святого Йосипа на горі Мон-Руаяль у канадському Монреалі.

Інцидент трапився у п'ятницю, 22 березня. Батько Клод Гру отримав серію ножових поранень і був доставлений у лікарню, загрози для його життя немає. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

При цьому на опублікованому відео видно, як до священика підбігає чоловік і б'є його ножем.

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Батько Клод Гр

Батько Клод Гр

СВС

Нападник затриманий, мотиви зловмисника поки не озвучуються.

У Канаді священика ударили ножем під час меси: з'явилися жорсткі кадри

СВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новозеландському місті Крайстчерч у ніч на 15 березня зловмисники розстріляли дві мечеті і міську лікарню. Загинули 50 осіб.

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Місце
КанадаМонреаль
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Скажу не по суті: який ще батько на підписі - він же панотець. Обоз! Не ставайте хохлами!
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