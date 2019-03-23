У Канаді священика ударили ножем під час меси: з'явилися жорсткі кадри

У мережі з'явилися жорсткі кадри нападу на католицького священика під час богослужіння в ораторії Святого Йосипа на горі Мон-Руаяль у канадському Монреалі.

Інцидент трапився у п'ятницю, 22 березня. Батько Клод Гру отримав серію ножових поранень і був доставлений у лікарню, загрози для його життя немає. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

При цьому на опублікованому відео видно, як до священика підбігає чоловік і б'є його ножем.

Батько Клод Гр СВС

Нападник затриманий, мотиви зловмисника поки не озвучуються.

СВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новозеландському місті Крайстчерч у ніч на 15 березня зловмисники розстріляли дві мечеті і міську лікарню. Загинули 50 осіб.

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