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1 грудня • оновлено в 22:17
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У Канаді спалахнув гучний "український" скандал: у чому причина

14.7т
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Студенти університету Альберта в Канаді зажадали звільнення викладача, який заперечував геноцид українського народу в 30-х роках минулого століття.

Як написало видання Globe And Mail, Дугал Макдональд 19 листопада на своїй сторінці в Facebook назвав Голодомор брехнею, яка супроводжувалася фейковими фото і просувалася прибічниками нацистів.

Примітно, що сама Канада і ще дев'ять країн в 2008 році визнали Голодомор як акт геноциду з боку радянської влади під керуванням Йосипа Сталіна. Так, співтовариство українських студентів університету засудило цей пост чоловіка і заявило, що Макдональд не повинен викладати.

У Канаді спалахнув гучний "український" скандал

У Канаді спалахнув гучний "український" скандал

Водночас в листі місцевому телебаченню викладач заявив, що вивчав Голодомор багато років і має право говорити те, що він озвучив. Також Макдональд сказав, що канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо "просуває міф про Голодомор, намагаючись переписати історію та маскуючи це під підтримку свободи, демократії та прав людини".

Проти заяв викладача повстали не тільки студенти, а й Українсько-Канадський конгрес і Єврейська федерація міста Едмонтон, де розташований університет.

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Представництво університету Альберта тим часом заявило, що слова Макдональда не відображають позицію навчального закладу, але той має право на висловловлення такої позиції. В університеті відзначили, що в ситуацію не втручатимуться.

Видання також написало, що викладач двічі балотувався в марксистсько-ленініську партію на місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Впливові іноземні чиновники висловили свою підтримку і співчуття Україні з приводу Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

  • Зокрема прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав всіх канадців вшанувати загиблих.

  • Також, наприклад, в США вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні, порівнявши звірства радянського режиму щодо українців з сучасною агресією Росії.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Голодомор в Україні
Місце
Канада
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Любой здравомыслящий историк . имеющий доступ в архивы .это подтвердит.
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
"В Канаде вспыхнул громкий "украинский" скандал"))) По факту этот "сканадал" оказался визгом пары-тройки усуруинских выб.ляд.ков))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Использования термина "геноцид" для обозначения голода 30-х годов это чистой воды политическая спекуляция на теме трагедии что не имела под собой национальной окраски так как от голода в тот период страдали и умирали вне зависимости от национальной принадлежности
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