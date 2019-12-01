У Канаді спалахнув гучний "український" скандал: у чому причина

Студенти університету Альберта в Канаді зажадали звільнення викладача, який заперечував геноцид українського народу в 30-х роках минулого століття.

Як написало видання Globe And Mail, Дугал Макдональд 19 листопада на своїй сторінці в Facebook назвав Голодомор брехнею, яка супроводжувалася фейковими фото і просувалася прибічниками нацистів.

Примітно, що сама Канада і ще дев'ять країн в 2008 році визнали Голодомор як акт геноциду з боку радянської влади під керуванням Йосипа Сталіна. Так, співтовариство українських студентів університету засудило цей пост чоловіка і заявило, що Макдональд не повинен викладати.

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Водночас в листі місцевому телебаченню викладач заявив, що вивчав Голодомор багато років і має право говорити те, що він озвучив. Також Макдональд сказав, що канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо "просуває міф про Голодомор, намагаючись переписати історію та маскуючи це під підтримку свободи, демократії та прав людини".

Проти заяв викладача повстали не тільки студенти, а й Українсько-Канадський конгрес і Єврейська федерація міста Едмонтон, де розташований університет.

Представництво університету Альберта тим часом заявило, що слова Макдональда не відображають позицію навчального закладу, але той має право на висловловлення такої позиції. В університеті відзначили, що в ситуацію не втручатимуться.

Видання також написало, що викладач двічі балотувався в марксистсько-ленініську партію на місцевих виборах.

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