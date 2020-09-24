У Канаді почалася друга хвиля коронавірусу, – Трюдо

Канада вступила в другу хвилю пандемії коронавірусу COVID-19. Ситуація погіршиться, якщо люди не слідуватимуть загальним рекомендаціям.

Про це в середу, 23 вересня, повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, передає CTV News. За його словами, друга хвиля почалася в чотирьох великих провінціях країни.

"Ми знаходимося на межі падіння, яке може бути набагато гірше весни. У нас є можливість взяти цю другу хвилю під контроль. Я знаю, що ми можемо це зробити", – сказав Трюдо.

Він підкреслив: для того, щоб стримувати другу хвилю захворювання, громадянам Канади потрібно носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції та зробити щеплення від грипу.

Відзначимо, кількість випадків COVID-19 у Канаді за останні дні різко зросла: у середньому останнього тижня щодня реєструвалося 1123 нових випадки порівняно із середнім щоденним показником в 380 випадків у середині серпня. У березні фіксувалося не більш 50 нових випадків на день.

Згідно з останніми урядовими даними, загальна кількість інфікованих досягла 147 753 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу (COVID-19) у країні.