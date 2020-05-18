У Канаді літак впав на житловий будинок: кадри страшного моменту
У Канаді під час демонстраційного туру країною розбився навчально-тренувальний літак Canadair CT-114 Tutor пілотажної групи Snowbirds. Він впав на житловий будинок, у результаті чого один із членів екіпажу загинув.
Трагедія трапилася 17 травня у районі міста Камлупс. Про це повідомляє GlobalNews із посиланням га Військово-повітряні сили Канади, в мережі також з’явилося відео з місця аварії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що другого члена екіпажу госпіталізували з серйозними травмами. Життю потерпілого нічого не загрожує.
Водночас ЗМІ уточнюють, що в результаті отриманих травм на місці загинула капітанка Дженн Кейсі, яка працювала журналісткою. У 2014 році вона вступила до лав Збройних сил, а два роки тому приєдналася до ВПС Канади.
На кадрах, які з’явилися у мережі, зафіксовано, як повітряне судно швидко набирає висоту, а потім так само стрімко починає падати. Нині обставини авіакатастрофи уточнюються.
Міністр оборони Хардж Саджан заявив, що "глибоко засмучений" цією катастрофою.
"Я знаю, що всі канадці оплакують цю трагічну втрату", – сказав він.
Своє співчуття рідним загиблої Дженн Кейсі й потерпілого капітана Макдугалла також висловив прем'єр-міністр Джастін Трюдо: "Всі канадці з вами в цей важкий час". А генерал-губернаторка Канади Джулі Пеєт додала, що вона "спустошена" новинами про трагедію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у США під час навчального польоту 15 травня розбився американський винищувач п'ятого покоління F-22 Raptor.