У Канаді під час демонстраційного туру країною розбився навчально-тренувальний літак Canadair CT-114 Tutor пілотажної групи Snowbirds. Він впав на житловий будинок, у результаті чого один із членів екіпажу загинув.

Трагедія трапилася 17 травня у районі міста Камлупс. Про це повідомляє GlobalNews із посиланням га Військово-повітряні сили Канади, в мережі також з’явилося відео з місця аварії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що другого члена екіпажу госпіталізували з серйозними травмами. Життю потерпілого нічого не загрожує.

Водночас ЗМІ уточнюють, що в результаті отриманих травм на місці загинула капітанка Дженн Кейсі, яка працювала журналісткою. У 2014 році вона вступила до лав Збройних сил, а два роки тому приєдналася до ВПС Канади.

На кадрах, які з’явилися у мережі, зафіксовано, як повітряне судно швидко набирає висоту, а потім так само стрімко починає падати. Нині обставини авіакатастрофи уточнюються.

Міністр оборони Хардж Саджан заявив, що "глибоко засмучений" цією катастрофою.

"Я знаю, що всі канадці оплакують цю трагічну втрату", – сказав він.

Своє співчуття рідним загиблої Дженн Кейсі й потерпілого капітана Макдугалла також висловив прем'єр-міністр Джастін Трюдо: "Всі канадці з вами в цей важкий час". А генерал-губернаторка Канади Джулі Пеєт додала, що вона "спустошена" новинами про трагедію.

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn’s family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. - Comd RCAF pic.twitter.com/8U41bdVqcU