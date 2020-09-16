У Канаді авто врізалося в натовп, серед 9 постраждалих – діти. Фото

У канадському місті Монреаль автомобіль збив дев'ятьох пішоходів, в тому числі дітей.

Інцидент стався 16 вересня близько 12:45 за місцевим часом (19:45 за Києвом) на перетині бульвару Ланжельє і вулиці Діжон. Поліція затримала водія, повідомляє місцевий телеканал CTV з посиланням на правоохоронні органи (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Поліція оточила місце наїзду на пішоходів в Монреалі. CTV

У поліції підкреслили, що 38-річний чоловік наїхав на пішохода, а потім втік з місця події. Пізніше він збив ще шістьох дорослих і двох дітей.

В результаті наїзду постраждали 9 осіб. CTV

За словами представника поліції Мануеля Кутюр, постраждалих госпіталізували. Загрози їхньому життю немає.

Інцидент стався на перетині бульвару Ланжельє і вулиці Діжон. Google Maps

Він уточнив, що водій не розганяв і їхав повільно, але в якийсь момент виїхав на тротуар. Поки невідомо, чи перебував він під дією наркотиків або алкоголю.

Карта Монреаля і місце наїзду на пішоходів. Google Maps

Правоохоронці з'ясовують подробиці події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці липня Mercedes в'їхав у натовп в Берліні на площі Hardenbergplatz біля міського зоопарку. Тоді постраждали 7 осіб, деякі отримали серйозні травми.