У Каліфорнії ввели режим НС через масштабні лісові пожежі. Фоторепортаж

Марина Ліснічук Світ 16:05, 7.09.2020 Оновлено: 16:49, 7.09.2020

Каліфорнію (США) охопили нові масштабні лісові пожежі – виникнувши ще 4 вересня в окрузі Сан-Дієго, за три дні вони розкинулися майже на чотири тисячі гектарів і стали причиною евакуації сотень домоволодінь.

Губернатор американського штату Гевін Ньюсом ввів режим надзвичайної ситуації в п'яти округах, повідомляється на його сайті. У мережі опублікували фото руйнівної вогняної стихії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Через пожежі вигоріли десятки тисяч акрів, знищено будинки, тисячі жителів евакуювалися", – заявив Ньюсом.

Лісові пожежі в Каліфорнії

Зазначається, що режим НС ввели в округах Фресно, Мадера і Маріпоса в центральній частині Каліфорнії, а також у Сан-Бернардіно і Сан-Дієго на півдні штату. Усього в Каліфорнії 58 округів.

Лісові пожежі почалися з округу Сан-Дієго 4 вересня

Рятувальники наголошують, що площа пожеж в окрузі Сан-Дієго подвоїлася і до 7 вересня досягла майже 4000 гектарів.

До 7 вересня площа пожеж у Каліфорнії сягнула майже 4 тис. гектарів

"Площа пожеж становить 9850 акрів (до 3986 гектарів), їх локалізовано на 1% території", – йдеться в повідомленні каліфорнійської пожежної служби в Twitter.

Повідомлення пожежників.
Twitter CAL FIRE/San Diego County Fire
Через пожежі у п’яти округах штату ввели режим НС

Водночас відомо, що раніше не менше ніж 150 людей опинилися оточені вогнем у Каліфорнії, їм потрібна була евакуація.

Пожежі в Каліфорнії знищили тисячі гектарів лісів
Не менше ніж 150 людей опинилися оточені вогнем у Каліфорнії
До ліквідації пожеж залучено всі пожежні сили та засоби
Пожежі в Каліфорнії знищили сотні домогосподарств
EPA/UPG
Аварійні служби усувають наслідки масштабних пожеж у штатах Каліфорнії
EPA/UPG
Наслідки пожеж у Каліфорнії
EPA/UPG
Вогонь знищив майно людей
EPA/UPG
Пожежі розкинулися на п’ять округів Каліфорнії
EPA/UPG
Наслідки руйнівної вогняної стихії
EPA/UPG
Вогонь знищив домівки каліфорнійців
EPA/UPG
Тисячі людей змушені були покинути свої домівки
EPA/UPG
Вид на місце пожежі біля озера Шейвер в окрузі Фресно (штат Каліфорнія, США)
Пожежа біля озера Шейвер
Людей, які проживають у районі озера Швейр, евакуювали

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 13 серпня масштабна лісова пожежа виникла в Національному заповіднику Анджелес Південної Каліфорнії (США). Вона знищила понад 4 тисячі гектарів території. Стрімкому поширенню вогню сприяла суха і спекотна погода з поривчастим вітром.

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