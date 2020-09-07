У Каліфорнії ввели режим НС через масштабні лісові пожежі. Фоторепортаж
Каліфорнію (США) охопили нові масштабні лісові пожежі – виникнувши ще 4 вересня в окрузі Сан-Дієго, за три дні вони розкинулися майже на чотири тисячі гектарів і стали причиною евакуації сотень домоволодінь.
Губернатор американського штату Гевін Ньюсом ввів режим надзвичайної ситуації в п'яти округах, повідомляється на його сайті. У мережі опублікували фото руйнівної вогняної стихії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Через пожежі вигоріли десятки тисяч акрів, знищено будинки, тисячі жителів евакуювалися", – заявив Ньюсом.
Зазначається, що режим НС ввели в округах Фресно, Мадера і Маріпоса в центральній частині Каліфорнії, а також у Сан-Бернардіно і Сан-Дієго на півдні штату. Усього в Каліфорнії 58 округів.
Рятувальники наголошують, що площа пожеж в окрузі Сан-Дієго подвоїлася і до 7 вересня досягла майже 4000 гектарів.
"Площа пожеж становить 9850 акрів (до 3986 гектарів), їх локалізовано на 1% території", – йдеться в повідомленні каліфорнійської пожежної служби в Twitter.
Водночас відомо, що раніше не менше ніж 150 людей опинилися оточені вогнем у Каліфорнії, їм потрібна була евакуація.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 13 серпня масштабна лісова пожежа виникла в Національному заповіднику Анджелес Південної Каліфорнії (США). Вона знищила понад 4 тисячі гектарів території. Стрімкому поширенню вогню сприяла суха і спекотна погода з поривчастим вітром.