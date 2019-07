У Каліфорнії на фестивалі часнику розстріляли 15 людей: перші кадри з місця трагедії

У неділю, 28 липня, співробітники поліції отримали повідомлення про смертельну стрілянину на фестивалі часнику в Гілрої в Каліфорнії, США.

Екіпажам швидкої допомоги повідомили, що щонайменше 3 людини загинули і 12 отримали поранення, пише SBC.

За словами представника Медичного центру в долині Санта-Клара, після недільної стрільби було госпіталізовано не менше п'яти осіб. Двоє людей були прийняті, і лікарня чекає ще трьох. Ще двоє людей були доставлені в Стенфордський медичний центр. Ніяких додаткових подробиць про стан пацієнтів надано не було.

За даними поліції Гилроя, станом на 18:30 за місцевим часом (04:30 29 липня за Києвом) ситуація все ще була активною.

Один свідок розповів NBC Bay Area, що він виходив, коли відчув, як куля пройшла повз його голови, і коли він обернувся, то побачив, як всі біжать.

Місцева поліція закликала всіх, хто шукає рідних збиратися в одному місці у Гавілан-коледжу.

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter - Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019

Президент США Дональд Трамп вже відреагував на трагедію і попередив, що злочинець все ще не затриманий.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

Just in: Ambulance crews were told 11 people were down in an active shooter incident at the Gilroy Garlic Festival in Gilroy, California. https://t.co/AftFcIRNh7 pic.twitter.com/T7GpmeaRmE - NBCWashington (@nbcwashington) July 29, 2019

Multiple visuals from Gilroy, California, show people rushing out of Garlic Festival after reports of multiple shooting , casualties feared pic.twitter.com/cLS1wFy21S - Khalid khi (@khalid_pk) July 29, 2019

Over 11 down and I'm hearing shooters not shooter. Still active pic.twitter.com/5VX7RhsiAA - OAKLAND raiders baby! LV is trash (@ vargas0516) July 29, 2019

Video shows panicked attendees fleeing the park after gunfire erupted. 11 people were reportedly hurt during an active shooter situation at the Gilroy Garlic Festival in Gilroy, California, on Sunday night#GilroyGarlicFestival #California #GilroyShooting #GarlicFest pic.twitter.com/depC71Rmce — RelaxTarget (@crapitsheckboy) July 29, 2019

