Біля берегів Каліфорнії ізолювали круїзний лайнер Grand Princess через підозри на те, що пасажири можуть бути заражені коронавірусом COVID-19. На борту перебувають понад три тисячі громадян.
Як повідомляє San Francisco Chronicle, Grand Princess виконував круїз із Сан-Франциско на Гаваї та мав закінчити рейс 8 березня.
Побоювання з'явилися після того, як через коронавірус помер 71-річний пасажир, який був на цьому судні під час круїзу в Мексику в лютому.
У Каліфорнії через коронавірус затримали круїзний лайнер Grand Princess
Зараз на Grand Princess перебувають 62 пасажири, які також були на борту під час лютневої поїздки в Мексику. Влада вважає, що вони могли зазнати впливу вірусу й поширити недугу серед інших людей. Зараз у 20 осіб є симптоми грипу. На судно планують доставити щонайменше 200 тестів на COVID-19.
Нагадаємо, раніше в Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб, через підозру симптомів смертельної недуги.
Зазначимо, кількість заражених коронавірусом у світі в четвер, 5 березня, наблизилася до 95 тисяч. 3249 осіб померли.
Карта поширення коронавірусу:
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