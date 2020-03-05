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5 березня • оновлено в 17:23
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У Каліфорнії через коронавірус затримали круїзний лайнер Grand Princess

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Біля берегів Каліфорнії ізолювали круїзний лайнер Grand Princess через підозри на те, що пасажири можуть бути заражені коронавірусом COVID-19. На борту перебувають понад три тисячі громадян.

Як повідомляє San Francisco Chronicle, Grand Princess виконував круїз із Сан-Франциско на Гаваї та мав закінчити рейс 8 березня.

Побоювання з'явилися після того, як через коронавірус помер 71-річний пасажир, який був на цьому судні під час круїзу в Мексику в лютому.

У Каліфорнії через коронавірус затримали круїзний лайнер Grand Princess

У Каліфорнії через коронавірус затримали круїзний лайнер Grand Princess

Зараз на Grand Princess перебувають 62 пасажири, які також були на борту під час лютневої поїздки в Мексику. Влада вважає, що вони могли зазнати впливу вірусу й поширити недугу серед інших людей. Зараз у 20 осіб є симптоми грипу. На судно планують доставити щонайменше 200 тестів на COVID-19.

Нагадаємо, раніше в Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб, через підозру симптомів смертельної недуги.

Зазначимо, кількість заражених коронавірусом у світі в четвер, 5 березня, наблизилася до 95 тисяч. 3249 осіб померли.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
США
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
У чубатых траур...)))
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