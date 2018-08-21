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ПолітикаЕкономіка

У Кабулі завдали ракетного удару по палацу президента

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По президентському палацу в Кабулі рано вранці 21 серпня завдали ракетного удару. Сталося це під час виступу глави Афганістану Ашрафа Гані з нагоди свята Курбан-байрам (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

У напрямку будівлі, а також урядового кварталу міста, дерозташовані посольства багатьох країн, було випущено одразу кілька ракет, передає афганський телеканал Tolo news.

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Інформація про потерпілих не надходила. Також стало відомо, що бойовики захопили в заручники 200 осіб.

Повідомляється, що атаку здійснила група повстанців, двоє з них були ліквідовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня у Кабулі прогримів потужний вибух. В результаті загинуло безліч людей.

Місце
АфганістанКабул
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Мироненко Таня
Мироненко Таня
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