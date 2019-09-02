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3 вересня • оновлено в 01:07
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У Кабулі влаштували кривавий теракт: 5 загиблих, понад 50 поранених

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У столиці Афганістану Кабулі в понеділок, 2 вересня, прогримів вибух, який забрав життя п'яти осіб.

Ще 50 місцевих жителів були поранені. Про це з посиланням на МВС Афганістану передає телеканал TOLO News.

Відповідальність за вибух автомобіля взяв на себе терористичний рух "Талібан". Бойовики заявили, що їхньою метою були "іноземні сили".

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У Кабулі влаштували кривавий теракт

У Кабулі влаштували кривавий теракт

Соцмережі

У Кабулі прогримів вибух

У Кабулі прогримів вибух

Соцмережі

Відзначається, що НП трапилася в районі Кабула PD9, недалеко від комплексу Green Village, де розташовується низка іноземних компаній. При цьому силу вибуху посилила цистерна з пальним, яка стояла поруч із замінованим автомобілем.

Примітно, що одразу після НП місцеві ЗМІ розповсюдили інформацію про 100 загиблих і поранених.

У Кабулі прогримів вибух

У Кабулі прогримів вибух

Соцмережі

У Кабулі прогримів вибух

У Кабулі прогримів вибух

Соцмережі

У Кабулі влаштували кривавий теракт

У Кабулі влаштували кривавий теракт

Соцмережі

У теракті в Кабулі постраждали діти

У теракті в Кабулі постраждали діти

Соцмережі

У теракті в Кабулі постраждали діти

У теракті в Кабулі постраждали діти

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабулі на весіллі прогримів вибух, у результаті якого загинули щонайменше 63 особи і понад 180 отримали поранення.

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Місце
Афганістан
Теги
вибух теракт
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