У Кабулі влаштували кривавий теракт: 5 загиблих, понад 50 поранених

У столиці Афганістану Кабулі в понеділок, 2 вересня, прогримів вибух, який забрав життя п'яти осіб.

Ще 50 місцевих жителів були поранені. Про це з посиланням на МВС Афганістану передає телеканал TOLO News.

Відповідальність за вибух автомобіля взяв на себе терористичний рух "Талібан". Бойовики заявили, що їхньою метою були "іноземні сили".

У Кабулі влаштували кривавий теракт Соцмережі

У Кабулі прогримів вибух Соцмережі

Відзначається, що НП трапилася в районі Кабула PD9, недалеко від комплексу Green Village, де розташовується низка іноземних компаній. При цьому силу вибуху посилила цистерна з пальним, яка стояла поруч із замінованим автомобілем.

Примітно, що одразу після НП місцеві ЗМІ розповсюдили інформацію про 100 загиблих і поранених.

У Кабулі прогримів вибух Соцмережі

У Кабулі прогримів вибух Соцмережі

У Кабулі влаштували кривавий теракт Соцмережі

У теракті в Кабулі постраждали діти Соцмережі

У теракті в Кабулі постраждали діти Соцмережі

Bomb blast in Kabul😭 pic.twitter.com/ivTIswND41 - Moska Sangar Niazay (@MoskaSangarN) September 2, 2019

#BREAKING: Taliban claim responsibility for Kabul explosion; reports of gunfire - TOLONews

pic.twitter.com/zTluA8M9sK — I.E.N. (@BreakingIEN) September 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабулі на весіллі прогримів вибух, у результаті якого загинули щонайменше 63 особи і понад 180 отримали поранення.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся