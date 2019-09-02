У Кабулі влаштували кривавий теракт: 5 загиблих, понад 50 поранених

У столиці Афганістану Кабулі в понеділок, 2 вересня, прогримів вибух, який забрав життя п'яти осіб.
Ще 50 місцевих жителів були поранені. Про це з посиланням на МВС Афганістану передає телеканал TOLO News.
Відповідальність за вибух автомобіля взяв на себе терористичний рух "Талібан". Бойовики заявили, що їхньою метою були "іноземні сили".
У Кабулі влаштували кривавий теракт
Соцмережі
У Кабулі прогримів вибух
Соцмережі
Відзначається, що НП трапилася в районі Кабула PD9, недалеко від комплексу Green Village, де розташовується низка іноземних компаній. При цьому силу вибуху посилила цистерна з пальним, яка стояла поруч із замінованим автомобілем.
Примітно, що одразу після НП місцеві ЗМІ розповсюдили інформацію про 100 загиблих і поранених.
У Кабулі прогримів вибух
Соцмережі
У Кабулі прогримів вибух
Соцмережі
У Кабулі влаштували кривавий теракт
Соцмережі
У теракті в Кабулі постраждали діти
Соцмережі
У теракті в Кабулі постраждали діти
Соцмережі
Bomb blast in Kabul😭 pic.twitter.com/ivTIswND41- Moska Sangar Niazay (@MoskaSangarN) September 2, 2019
#BREAKING: Taliban claim responsibility for Kabul explosion; reports of gunfire - TOLONews— I.E.N. (@BreakingIEN) September 2, 2019
pic.twitter.com/zTluA8M9sK
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабулі на весіллі прогримів вибух, у результаті якого загинули щонайменше 63 особи і понад 180 отримали поранення.
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