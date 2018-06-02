У Кабулі вибухнув автомобіль з археологами

В Афганістані на сході Кабула на придорожній міні підірвався автомобіль з археологами.

Як повідомляє Tolo News, в результаті загинула одна людина.

Ще троє, включно з водієм автомобіля, отримали поранення і на даний момент госпіталізовані.

Інцидент стався близько 7 ранку за місцевим часом. Автомобіль з археологами прямував з Кабула в провінцію Логар.

Поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні в Афганістані загинули дев'ять українців в результаті теракту.