У Кабулі вибухнув автомобіль з археологами

В Афганістані на сході Кабула на придорожній міні підірвався автомобіль з археологами.
Як повідомляє Tolo News, в результаті загинула одна людина.
Ще троє, включно з водієм автомобіля, отримали поранення і на даний момент госпіталізовані.
Інцидент стався близько 7 ранку за місцевим часом. Автомобіль з археологами прямував з Кабула в провінцію Логар.
Поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні в Афганістані загинули дев'ять українців в результаті теракту.