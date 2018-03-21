УкрEngРус
Регистрация
ПолітикаЕкономіка

У Кабулі терорист підірвав себе в натовпі: багато жертв

760Читати новину російською

У районі Алі Абад Кабула перед входом в університет 21 березня стався теракт.

Смертник підірвав себе в натовпі, які прямували до шиїтського мавзолею в зв'язку зі святкуванням жителями країни свята приходу весни і нового року - Навруза, передає Tolo news.

Новини
У Кабулі стався теракт біля іноземних посольств: більше сотні жертв

У результаті теракту загинули 29 людей, ще 52 отримали поранення. Терорист-смертник підірвав вибухівку під час прогулянки серед групи людей.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" вже взяла на себе відповідальність за теракт.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Кабулі стався новий масштабний теракт.

Місце
АфганістанКабул
Поділитися у Facebook

Наші блоги