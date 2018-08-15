У Кабулі стався кривавий теракт: десятки загиблих

У Кабулі 15 серпня терорист-смертник підірвався в освітньому центрі, у результаті чого загинули 48 осіб, ще 67 були поранені.

Вибух прогримів біля Mawoud Academy на заході столиці Афганістану, де люди складали вступні іспити. За даними NBCnews, Талібан заперечує причетність до нападу. Поки жодна ісламська організація не взяла на себе відповідальність.

Теракт у Кабулі AJ+ / Twitter

Вибух стався всередині будівлі, коли в закладі проходили заняття. Також Reuters повідомляє, що це сталося в районі, де проживають переважно шиїти.

Теракт у Кабулі AJ+ / Twitter

Теракт у Кабулі AJ+ / Twitter

Смертник проник на територію, яка не охороняється, зайшов до навчального залу, де знаходилося близько 100 учнів, і привів у дію прикріплений до тіла вибуховий пристрій. Місія ООН в Афганістані засудила напад.

Теракт у Кабулі Al Jazeera / Twitter

Теракт у Кабулі Ghulam Sakhi / Twitter

Теракт у Кабулі Ghulam Sakhi / Twitter

Нагадаємо, подібні події не є рідкістю в місті. 27 січня в результаті теракту мінімум 103 людини загинули. 22 квітня в Кабулі підірвався терорист у натовпі людей, у результаті чого загинули щонайменше 57 осіб.

До цього четверо озброєних бойовиків напали на Intercontinental Hotel. У результаті трагедії загинули сім громадян України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній випадок стався в липні, коли мінімум 20 людей загинули в результаті вибуху біля міжнародного аеропорту.