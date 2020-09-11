У Йорданії вибухнув склад боєприпасів: є загиблі і поранені. Відео

Карина Бондаренко Світ 05:59, 11.09.2020

У ніч на 11 вересня в Йорданії в місті Ез-Зарка стався вибух на складі боєприпасів збройних сил країни, розміщений в районі Аль-Габаві.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще троє постраждали і були госпіталізовані, повідомляє Al Arabiya (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після вибуху на складі почалася пожежа. На місце події прибули співробітники служби безпеки і цивільної оборони, район оточили.

Державний міністр у справах ЗМІ уточнив, що вибух на складі непридатних мінометних бомб стався в результаті короткого замикання. Склад розміщений в ізольованій і нежитловий зоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в результаті вибуху автоцистерни для транспортування газу в Києві загинула одна людина, ще одна постраждала. Подія трапилася під час проведення зварювальних робіт.

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