У Йорданії вибухнув склад боєприпасів: є загиблі і поранені. Відео

У ніч на 11 вересня в Йорданії в місті Ез-Зарка стався вибух на складі боєприпасів збройних сил країни, розміщений в районі Аль-Габаві.
За попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще троє постраждали і були госпіталізовані, повідомляє Al Arabiya (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Після вибуху на складі почалася пожежа. На місце події прибули співробітники служби безпеки і цивільної оборони, район оточили.
Державний міністр у справах ЗМІ уточнив, що вибух на складі непридатних мінометних бомб стався в результаті короткого замикання. Склад розміщений в ізольованій і нежитловий зоні.
الصور الأولى للانفجار الضخم في مدينة # الزرقاء في # الأردن | # شاهد_سكاي pic.twitter.com/TWZvGO06Cd- سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 10, 2020
Huge explosion rocks Zarqa #Jordan, early reports indicates it's a military depot near the city . pic.twitter.com/Wj6oJgzxJd- ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ ZaidBenjamin5) September 10, 2020
جريدة الغد الاردنية: وقوع انفجار في احد مستودعات الجيش في # الزرقاء # الاردن. pic.twitter.com/wg1VY1dgkC- ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ ZaidBenjamin5) September 10, 2020
انفجار يهز مدينة الزرقاء الاردنية pic.twitter.com/lKu0vqAmtO- ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ ZaidBenjamin5) September 10, 2020
انفجار يهز مدينة # الزرقاء الاردنية pic.twitter.com/Wj6oJgzxJd- ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ ZaidBenjamin5) September 10, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в результаті вибуху автоцистерни для транспортування газу в Києві загинула одна людина, ще одна постраждала. Подія трапилася під час проведення зварювальних робіт.
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