У Ізраїлі почнуть випробовувати вакцину від COVID-19 на людях: названа дата

Третій етап випробування потенційної вакцини від коронавірусу у Ізраїлі розпочнеться 1 листопада. Потенційну вакцину будуть випробовувати на людях.

Про це повідомляє Times of Israel. Відзначається, що клінічні випробування потенційної ізраїльської вакцини від COVID-19 будуть тривати до весни 2021 року. Випробування проводитимуть у три етапи.

На першому, який почнеться з 1 листопада, братиме участь 80 добровольців. Цей етап триватиме протягом місяця. Якщо добровольці добре відреагують на вакцину і в них з'являться антитіла до коронавірусу, то почнеться другий етап.

У другому етапі тестування братиме участь 960 осіб. Він має початися вже на початку грудня. У разі позитивних результатів третій етап тестування вакцини почнеться у квітні-травні 2021 року. До третього етапу планують залучити 30 тисяч добровольців.

Якщо вакцина пройде всі етапи випробування та будуть відсутні суттєві побічні ефекти, то її дозволять використовувати масово.

Нагадаємо, днями відновилися клінічні випробування вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія Johnson & Johnson. Випробування зупиняли через захворювання одного з добровольців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Великобританії вважають, що вакцина проти COVID-19, розроблена в Оксфордському університеті, чудово діє і створює сильний імунітет до нового захворювання.