У Ізраїлі головні політичні противники оголосили про створення коаліції

Гліб Іванов Світ 09:28, 21.04.2020

У Ізраїлі лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху і лідер партії "Кахоль-Лаван" Бені Ганц оголосили про створення уряду національної єдності.

Як повідомляє DW, в рамках угоди сторони домовилися про ротацію на посаді прем'єр-міністра: у найближчі 18 місяців цю посаду обійматиме Нетаньяху, потім його змінить Ганц,

Обидві сторони підтвердили, що створення великої коаліції необхідно в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Ганц і Нетаньяху оголосили про створення великої коаліції в Ізраїлі

"Ми запобігли проведення четвертих виборів. Ми будемо захищати демократію", – написав Бені Ганц в Twitter. Крім того, він пообіцяв боротися проти пандемії коронавірусу і піклуватися про громадян країни.

Нагадаємо, напередодні в Тель-Авіві пройшла акція протесту за "порятунок демократії". Демонстранти виступили проти коаліційних переговорів Нетаньяху і Ганц.

2 березня в Ізраїлі відбулися дострокові парламентські вибори, які стали третіми в протягом одного року. Партія Нетаньяху "Лікуд" здобула перемогу з невеликою перевагою, але їй і її союзникам не вдалося отримати більшість в парламенті. Після цього у Нетаньяху і Ганца знову не вийшло домовитися про створення уряду, у тому числі і в додатково відведений на це термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль з 19 квітня послабив умови карантину і самоізоляції, які ввели після спалаху коронавірусу COVID-19.

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