Головна Новини
20 березня • оновлено в 10:41
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

В Італії від коронавірусу померла ще одна українка

3.9т
Читати матеріал російською

У мережі повідомили, що у місті Романо ді Ломбардія, у провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на сторінці у Facebook. Він зазначив, що це вже друга жертва коронавірусу серед української громади у країні.

За словами Городецького, померлу звали Галина, родом вона із Львівської області.

У Італії від коронавірусу померла ще одна українка

У Італії від коронавірусу померла ще одна українка

"Повідомляють наші співвітчизники, що сьогодні, 19 березня, в містечку Романо ді Ломбардія, у провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України, пані Галина, з Львівської області. Це вже друга жертва коронавірусу серед української громади в Італії. Вічна пам'ять і співчуття рідним", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня у Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала в місті Ровато провінції Брешія. 65-річну киянку доставили в лікарню міста Кьярі з гострою пневмонією, а вже пізніше діагностували коронавірус.

Зазначимо, усього кількість померлих від коронавірусу в Італії за добу 19 березня зросла на 427 – до 3405, випадки зараження – рекордно майже на 4,5 тисячі (всього 41 035).

Як повідомляв OBOZREVATEL, для вивезення померлих від нового коронавірусу COVID-19 з італійського міста Бергамо задіяли армію.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
2
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Новини світу

Топпублікації

Топблоги