В Італії від коронавірусу померла ще одна українка

У мережі повідомили, що у місті Романо ді Ломбардія, у провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України.

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Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на сторінці у Facebook. Він зазначив, що це вже друга жертва коронавірусу серед української громади у країні.

За словами Городецького, померлу звали Галина, родом вона із Львівської області.

У Італії від коронавірусу померла ще одна українка

"Повідомляють наші співвітчизники, що сьогодні, 19 березня, в містечку Романо ді Ломбардія, у провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України, пані Галина, з Львівської області. Це вже друга жертва коронавірусу серед української громади в Італії. Вічна пам'ять і співчуття рідним", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня у Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала в місті Ровато провінції Брешія. 65-річну киянку доставили в лікарню міста Кьярі з гострою пневмонією, а вже пізніше діагностували коронавірус.

Зазначимо, усього кількість померлих від коронавірусу в Італії за добу 19 березня зросла на 427 – до 3405, випадки зараження – рекордно майже на 4,5 тисячі (всього 41 035).

Як повідомляв OBOZREVATEL, для вивезення померлих від нового коронавірусу COVID-19 з італійського міста Бергамо задіяли армію.

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