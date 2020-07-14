У Італії провели мітинг на підтримку нацгвардійця Марківа: Денісова приєдналася з вимогою

Біля будівлі італійського парламенту у Римі 13 липня відбулася акція з вимогою справедливого судового процесу на стадії апеляції для українського військового Віталія Марківа.

Як повідомляє "Радіо Свобода", у мітингу взяли участь кілька десятків представників української громади, батьки солдата, дипломати та італійський правозахисник. Акція була присвячена річниці вироку Марківу, котрого 12 липня минулого року засудили до 24 років ув’язнення. Присяжні визнали його причетним до загибелі італійського репортера на Донбасі шість років тому.

"Солідарність із Віталієм Марківим!", "Незалежний суд без впливу російської пропаганди!", "Солдат Марків несправедливо перебуває в тюрмі без жодного доказу. Чому?", – скандували протестувальники.

На мітинг у підтримку Марківа пришли дипломати, правозахисники та представники української громади radiosvoboda.org

"Ми жодним чином не виступаємо проти родини загиблого Роккеллі. Але ми переконані, що на суді не представили жодного доказу залучення Марківа до інциденту. Закликаємо уважно читати мотиваційну частину вердикту суду, який, на жаль, не взяв до уваги ключові докази адвокатів захисту. Нас вразило, чому суд Павії одразу шукав винних у лавах законних військових формувань України, а не серед нерегулярних угруповань проросійських бойовиків, які, можливо, мали на меті убити Андрія Миронова, ворога Володимира Путіна?" – сказав під час виступу голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький.

У Італії провели мітинг на підтримку Віталія Марківа radiosvoboda.org

Активіст висловив впевненість, що Віталія Марківа звільнять.

"Віримо, що це зробить суд в Італії, а не Європейський суд з прав людини", – додав Городецький.

Акцію також підтримали італійські партії "Більше Європи" та "Італійські радикали".

Учасники акції також закликали італійську медіаспільноту докладніше зацікавитися "дивною справою Марківа" і висвітлювати громадськості також іншу точку зору, зокрема позицію захисту солдата, а не лише тези обвинувачення і судового рішення. Попри розіслані до італійських медій анонси події, жодного представника місцевої преси на заході не було.

У Італії провели мітинг на підтримку Віталія Марківа radiosvoboda.org

Разом із тим, у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до посла Італійської Республіки в Україні пана Давіде Ла Чечіліа, президента Асамблеї омбудсменів регіонів та автономних провінцій Андреа Нобілі та комісара з прав людини Ради Європи з проханням забезпечити права і свободи Марківа.

У МВС зазначили, що через карантинні обмеження українець не може отримувати необхідну медичну допомогу. Судом не визначено дату апеляційного засідання, також відсутня можливість особистого відвідання Віталія у в’язниці.

"Ми не можемо залишити нашого солдата у біді! Спільними зусиллями ми повинні привернути увагу італійської влади та суспільства до цієї справи, аби відновити справедливість і наш гвардієць повернувся додому", – зазначили у відомстві.

У Італії провели мітинг на підтримку нацгвардійця Марківа: Денісова приєдналася з вимогою Twitter / МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, воїн Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 в Слов'янську у результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними колишнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Президент України Володимир Зеленський піднімав питання щодо справи Марківа на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в рамках сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в листопаді 2019 року.