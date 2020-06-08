У Х'юстоні вишикувалася черга попрощатися з убитим Джорджем Флойдом
У понеділок, 8 червня, в Х'юстоні (штат Техас, США) відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом, смерть якого після затримання поліцейським привела до масштабних протестів.
Чиновники заявили, що готувалися до напливу тисяч людей біля церкви Фонтана Слави, де запланували відспівування, передає CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
46-річний афроамериканець буде похований у Х'юстоні 9 червня поруч зі своєю матір'ю. 8 червня відбулася панахида.
Публіку, як сказала прессекретарка похоронного бюро, запрошували на церемонію прощання з полудня до 6 години вечора (за місцевим часом). "Ми очікуємо близько 10 тисяч [осіб], і до цього ми готуємося", – заявляла вона.
Флойд закінчив середню школу Джека Єйтса в 1992 році, де допоміг футбольній команді завоювати титул чемпіона штату. Там же він грав у баскетбол.
Перед переїздом у Міннеаполіс Флойд був добре відомий на музичній сцені Х'юстона, виступаючи з групою під назвою Screwed Up Clik (SUC).
Біля церкви місцеві мешканці спорудили велике серце з білих квітів. Деякі залишали біля імпровізованого меморіалу плакати та букети.
На вході до церкви всім вимірювали температуру.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.comПереглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Пам'ять Джорджа Флойда дев'ятихвилинного хвилиною мовчання вшанували і конгресмени-демократи, серед яких Ненсі Пелосі. Політики стояли цей час на колінах.
Трансляція прощання з Флойдом у Х'юстоні:
Як повідомляв OBOZREVATEL, церемонія прощання з Джорджем Флойдом відбулася в Міннеаполісі в четвер, 4 червня.
Афроамериканець помер від відсутності кровотоку в мозок, що було викликано стисненням шиї і спини. Коп, затримуючи чоловіка, дев'ять хвилин душив його шию коліном.