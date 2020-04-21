Різко змінюється колір: виявлено новий незвичний наслідок коронавірусу. Фото до і після

Дарина Дурова Світ 23:14, 21.04.2020 Оновлено: 23:20, 21.04.2020

У двох інфікованих коронавірусом лікарів із Центральної лікарні Уханя (Китай) хвороба спровокувала різкий гормональний збій і потемніння шкіри.

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Лікарі Ю Фан і Ху Вейфенг захворіли ще в січні, пише видання Metro.

У інфікованих COVID-19 лікарів шкіра змінила колір
Колаж

До зміни кольору шкіри призвело пошкодження печінки, що стало причиною гормонального дисбалансу. Обидва чоловіка знаходилися в критичному стані, їх вдалося врятувати тільки завдяки методу екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО).

Один із лікарів був прикутий до ліжка майже 40 днів, другого лікували з 7 лютого до 22 березня. Тільки 11 квітня він знову зміг розмовляти.

Доктор Ю
Metro
Доктор Ю до зараження COVID-19
Metro

Лікарі інфікованих Ю Фана і Ху Вейфенга допустили, що подібну реакцію могли викликати і ліки, які медикам давали на початку терапії. Потемніння шкіри є одним із побічних ефектів препарату.

Фахівці сподіваються, що колір шкіри в обох лікарів нормалізується на тлі поліпшення функції печінки.

Доктор Ху
Metro
Доктор Ху до зараження COVID-19
Metro

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії оголосили, що почнуть випробування вакцини від COVID-19 на добровольцях уже в четвер, 23 квітня.

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