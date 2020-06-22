У Хорватії випав сніг у розпал літа: фото аномалії
На півдні Хорватії в суботу, 20 червня, випав сніг. Негода накрила курортні міста Каштела і Трогір.
Фото природної аномалії опублікувало місцеве видання 24sata. Відзначається, що на вихідних температура повітря була близько +25 градусів, а після снігового шторму впала до +12 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Місцевим жителям доводилося виштовхувати автомобілі із заметів, деяким вдалося навіть покататися на лижах. Місцями сніговий покрив досягав 10 см.
На дорогах утворилася ожеледь, оскільки сніг відразу твердів. Окрім снігопаду в містах також пройшов град.
Раніше OBOZREVATEL писав, що над Одесою піднялося повітряне "цунамі". Незвичайна хмара під час грози, яка перейшла в шторм, здивувала місцевих жителів.