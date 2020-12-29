У Хорватії трапився потужний землетрус: загинула дитина. Фото

У центральній частині Хорватії 29 грудня трапився сильний землетрус, який призвів до серйозних пошкоджень будівель у місті на південний схід від столиці. Внаслідок чого загинула дівчинка, багато людей опинилися заблокованими під завалами будинків.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, потужність коливань землі становила 6,3, найбільше від НС постраждало місто Петриня, що за 46 кілометрів від Загреба. Про це повідомляє News Channel 9 (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначено, що в понеділок, 28 грудня, у цьому ж районі трапився землетрус силою 5,2 бала, а цього разу було кілька дрібніших підземних поштовхів.

Наслідки землетрусу в Хорватії Twitter tercbela

Однак вони завдали більшої шкоди – обвалилися дахи, фасади будівель і навіть деякі будівлі цілком. Землетрус відчували по всій країні, а також у сусідніх Сербії, Боснії і Герцеговині та навіть у Ґраці на півдні Австрії. В посольстві України в Хорватії закликали українців утриматися від поїздок до цієї країни.

Найбільше від землетрусу постраждало місто Петриня Google-карта

Саме в місті Петриня внаслідок землетрусу загинула дівчинка, про вік якої не повідомляли.

Від землетрусу найбільше постраждало місто Петриня newschannel9.com

"Одна дівчинка загинула, а всередині будівель, які обвалилися, є поранені і люди. Моє місто було повністю зруйновано, у нас є мертві діти. Це як Хіросіма – половини міста більше не існує, в ньому більше не можна жити", – сказав мер Петрині Даринко Думбовіч.

Наслідки землетрусу в Петрині newschannel9.com

Руїни від повністю зруйнованих будинків і пил засипали вулиці, а одна з будівель впала на автомобіль. На опублікованих у ЗМІ кадрах видно, як пожежники намагаються прибрати уламки, щоб дістатися до людей у салоні. Їм вдалося врятувати чоловіка і маленького хлопчика, яких госпіталізували.

Порятунок чоловіка і хлопчика з-під завалів aljazeera.com

Центр землетрусу в Хорватії Google-карта

Для допомоги в рятувальній операції до Петрині відправили хорватських військових. Прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович та інші представники уряду теж прибули до міста після того, що трапилося.

Представники хорватського уряду прибули до Петрині після землетрусу newschannel9.com

Хорватський сейсмолог Крешимир Кук описав землетрус як "надзвичайно сильний". Він закликав людей триматися подалі від потенційно хитких старих будівель і переїхати в нові райони міста через підземні поштовхи.

Наслідки землетрусу newschannel9.com

У столиці Хорватії люди з остраху вибігали на вулиці та в парки. За повідомленнями ЗМІ, багато хто виїжджав із Загреба, ігноруючи заборону на поїздки, введену через спалах коронавірусу.

У столиці Хорватії люди з остраху вибігали на вулиці та в парки newschannel9.com

У зв’язку з потужними землетрусами, які відбулися 28-29 грудня у Хорватії та збереженням ймовірності подальших поштовхів, посольство України в цій країні рекомендувало українцям уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Республіки Хорватія про розвиток сейсмологічної ситуації.

"Будьте обережні! Стежте за новинами! Намагайтеся не панікувати. У разі повторного поштовху, невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев! Наш телефон, у разі надзвичайної ситуації +385916051010" – йдеться у повідомленні дипвідомства на сторінці у Facebook.

Скриншот повідомлення Facebook Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia

Як повідомляв OBOZREVATEL, уранці 27 грудня на сході Туреччини в провінції Елязиг трапився землетрус магнітудою 5,5. Його осередок залягав на глибині 15,94 км.