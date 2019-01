У хід пустили газ і водомети: у Франції відбулися масові затримання "жовтих жилетів"

У Франції понад 240 осіб затримали в ході дев'ятого акту протестів "жовтих жилетів" (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомляє Reuters, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб відтіснити протестувальників від Тріумфальної арки в Парижі.

Тисячі демонстрантів у Парижі пройшли шумно, але в основному мирно, через торговий район на Великих бульварах на півночі міста, недалеко від того місця, де раніше в цей день в результаті вибуху газу в пекарні загинули 3 людини і постраждали близько 50 осіб.

Say what you really think pic.twitter.com/ojUlM4ORy5