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У хід пустили газ і водомети: у Франції відбулися масові затримання "жовтих жилетів"

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У Франції понад 240 осіб затримали в ході дев'ятого акту протестів "жовтих жилетів" (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомляє Reuters, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб відтіснити протестувальників від Тріумфальної арки в Парижі.

Тисячі демонстрантів у Парижі пройшли шумно, але в основному мирно, через торговий район на Великих бульварах на півночі міста, недалеко від того місця, де раніше в цей день в результаті вибуху газу в пекарні загинули 3 людини і постраждали близько 50 осіб.

При цьому невеликі групи демонстрантів відійшли від загального маршруту і стали кидати в поліцію пляшки та інші предмети.

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За оцінками Міністерства внутрішніх справ, в суботу, 12 січня, по всій країні в протестах брали участь максимум 84 тис. демонстрантів – майже на 25 тис. більше, ніж минулого тижня, але набагато менше ніж в перший день протестів 17 листопада, коли на вулиці вийшли 282 тис. чоловік.

У самому Парижі міністерство налічувало 8 тис. демонстрантів. У місті заарештували 156 учасників протестів "жовтих жилетів". За словами поліції, деякі з них були затримані за те, що у них були предмети, які можна було використовувати як зброю.

На відміну від попередніх тижнів, в цей день до вечора грабежів і підпалів автомобілів не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Парижі 6 січня розгорілася нова хвиля антиурядових протестів, яка переросла в масові заворушення. Все починалося мирно, проте мітинг вийшов з-під контролю, тому поліції довелося евакуювати спікера уряду Бенжамена Гриво.

Демонстранти відхилилися від узгодженого маршруту, почали палити авто, в результаті чого поліція застосувала водомети і світлові гранати.

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Тема
Протести у Франції
Місце
Франція
Теги
протестполіція
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Он Алекс
Он Алекс
Ебланы пригожинские! А ты в курсе, что благодаря протестам минимальна ЗП во Франции на 100 евро стала больше или на 7800 рулей ? То есть фактически по меркам раски федераски + ещё одна пенсия к ЗП!!!! Отменилм закон , который удорожал топливо и по коммуналке «вниз» пошли ))) терпите продавшиеся за 18 фублей ))) только чаши дети тебе не простят ) если они будут ((((
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
В Израиле назвали украинский Майдан переворотом и объяснили, что президента Виктора Януковича свергли по румынскому сценарию образца 1989 года. экс-президент Украины Леонид Кравчук подтвердил, что в феврале 2014 года ему было известно о «плане Чаушеску» — готовящемуся убийству действующего на тот момент президента Януковича. Ссылаясь на расследования европейских и американских коллег организаторы «революции» 2014 года устроили расстрел митингующих и правоохранителей, чтобы дискредитировать власть. В качестве примера журналисты приводят дело Януковича. В частности, уточняется, что за пять лет ни одна страна мира не подтвердила наличие или заморозку каких-либо его денежных средств или активов.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Украина должна осудить непропорциональное применение силы против французских активистов-онижедетей! Подумаешь бросали бутылки в полицейских. В (на) украине подобное на майдауне только приветствовалось и поощрялось теми же французами
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Он Алекс
Он Алекс
Крымчанин Юрий, 🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀
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