У хід пустили газ і водомети: у Франції відбулися масові затримання "жовтих жилетів"

У Франції понад 240 осіб затримали в ході дев'ятого акту протестів "жовтих жилетів" (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомляє Reuters, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб відтіснити протестувальників від Тріумфальної арки в Парижі.

Тисячі демонстрантів у Парижі пройшли шумно, але в основному мирно, через торговий район на Великих бульварах на півночі міста, недалеко від того місця, де раніше в цей день в результаті вибуху газу в пекарні загинули 3 людини і постраждали близько 50 осіб.

Say what you really think pic.twitter.com/ojUlM4ORy5 - Daniel Sandford (@BBCDanielS) 12 січня 2019 р

При цьому невеликі групи демонстрантів відійшли від загального маршруту і стали кидати в поліцію пляшки та інші предмети.

За оцінками Міністерства внутрішніх справ, в суботу, 12 січня, по всій країні в протестах брали участь максимум 84 тис. демонстрантів – майже на 25 тис. більше, ніж минулого тижня, але набагато менше ніж в перший день протестів 17 листопада, коли на вулиці вийшли 282 тис. чоловік.

У самому Парижі міністерство налічувало 8 тис. демонстрантів. У місті заарештували 156 учасників протестів "жовтих жилетів". За словами поліції, деякі з них були затримані за те, що у них були предмети, які можна було використовувати як зброю.

На відміну від попередніх тижнів, в цей день до вечора грабежів і підпалів автомобілів не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Парижі 6 січня розгорілася нова хвиля антиурядових протестів, яка переросла в масові заворушення. Все починалося мирно, проте мітинг вийшов з-під контролю, тому поліції довелося евакуювати спікера уряду Бенжамена Гриво.

Демонстранти відхилилися від узгодженого маршруту, почали палити авто, в результаті чого поліція застосувала водомети і світлові гранати.

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