У хід пішли бензопили: в Сербії спалахнули масові протести проти друга Путіна

У Сербії представники опозиції з бензопилами захопили будівлю телерадіокомпанії "Радіо і телебачення Сербії" (RTS) під час антиурядової акції протесту.

За даними прес-служби організації, спочатку вони закидали будівлю яйцями та обклеїли листівками, однак жандармерія пізніше витіснила демонстрантів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці заблокували людей у вестибюлі, після чого без застосування сили вивіли з телецентру.

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"Без зайвого застосування сили поліція захистила всіх, хто працює в RTS, і, поважаючи закон, відновила громадський порядок в цій будівлі", — сказав глава МВС країни Небойша Стефанович.

Тим часом, директор RTS Драган Буйошевіч скаржився, що його співробітники не могли належним чином виконувати роботу.

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"Люди насильно проникли і пройшли коридором з бензопилою, всі наші команди були заблоковані. Я вибачаюся перед усіма співробітниками", – сказав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні Олександр Вучич провів засідання Ради нацбезпеки, в ході чого обговорювалася загроза загострення ситуації у відносинах з Косово. Наприкінці вересня він привів армію в повну бойову готовність.

Перед Новим роком в Сербії спалахнула масова акція протестів, в ході якої демонстранти кричали: "Вучич злодій".

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