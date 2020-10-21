У Грузії чоловік захопив заручників у банку і влаштував стрілянину. Відео

Obozrevatel Світ 14:41, 21.10.2020 Оновлено: 15:02, 21.10.2020

У місті Зугдіді 21 жовтня озброєний чоловік узяв у заручники співробітників і клієнтів філії банку Грузії, що розташована на вулиці Гамсахурдія.

Злочинець озброєний автоматом і гранатою, повідомляє Telegram-канал "Николай Левшиц – channel in Georgia" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами співробітника банку, зловмисник, увійшовши до будівлі, кілька разів вистрілив.

На місці події перебувають спецпризначенці, будівлю банку оточено. Злочинець поки не оголосив свої вимоги. За попередніми даними, кількість заручників – 40 осіб.

Хроніка захоплення заручників у Грузії
Николай Левшиц – channel in Georgia/Грузия

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, невідомий захопив шістьох заручників у відділенні банку BRED на бульварі Страсбург у центрі Гавра. Пізніше він відпустив усіх і здався поліції.

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