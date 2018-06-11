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У Грузії заявили про арешт соратника Саакашвілі

1.1тЧитати новину російською

У Грузії заарештували на 14 діб соратника екс-президента Міхеїла Саакашвілі Звіада Куправа.

За даними видання "Грузія online", все почалося з демонтажу наметового містечка по проспекту Шота Руставелі, яке було встановлено в ході протестів.

"МВС повідомило про затримання чотирьох учасників акції, серед них один з організаторів мітингу та їх головний провідний Звіад Куправа. Пізніше МВС затримало ще шістьох, а до вечора ситуація загострилася, поліція розібрала розставлені на проспекті Руставелі намети. У підсумку правоохоронці заявили про затримання ще 9 членів акції, в тому числі членів опозиційних партій", - сказано в повідомленні.

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Протестуючих звинувачують в дрібному хуліганство і відмові виконати вимогу представників правоохоронних органів.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 31 травня в Тбілісі зібралася багатотисячна акція протесту проти рішення суду про вбивство двох підлітків.

Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Грузія
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