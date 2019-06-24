У Грузії влаштували "відповідь" на підлість Путіна з туристами

Найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою у зв'язку з акціями протесту і реакцією на них російської влади.

Так, показ російськомовних сеансів (фільмів із російським перекладом) призупинено з 20 червня, пише"Грузія Online".

У Cavea повідомили, що дане рішення було прийняте у зв'язку з подіями, що розвиваються в останні дні. За їх словами, це є проявом солідарності до учасників антиокупаційної акції.

Протести в Грузії Ліга.нет

У компанії не уточнюють, чи надовго скасовані російськомовні сеанси і чи будуть вони взагалі продовжені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинський уряд запропонувало замінити туристів із РФ українськими після того, як російський президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал