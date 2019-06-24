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У Грузії влаштували "відповідь" на підлість Путіна з туристами

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Найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою у зв'язку з акціями протесту і реакцією на них російської влади.

Так, показ російськомовних сеансів (фільмів із російським перекладом) призупинено з 20 червня, пише"Грузія Online".

У Cavea повідомили, що дане рішення було прийняте у зв'язку з подіями, що розвиваються в останні дні. За їх словами, це є проявом солідарності до учасників антиокупаційної акції.

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У компанії не уточнюють, чи надовго скасовані російськомовні сеанси і чи будуть вони взагалі продовжені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинський уряд запропонувало замінити туристів із РФ українськими після того, як російський президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

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Грузія
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Грузины кололись, плакали, но продолжали грызть сук, на котором сидят
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Понч Какес
Понч Какес
Hacpaли себе в карман - мощнейшая ответка. Такого Путин точно не переживёт )))
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5
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Ященко Олег
Ященко Олег
Александрович Алексей, гдавное что вова Пу поедет туда для отчетности.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Понч Какес, сегодня МИД Японии его решил добить окончательно, сообщив, что Вову Зе никто не приглашал на саммит...
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Юг Руси
Юг Руси
Это зрада, это потеря потерь! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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