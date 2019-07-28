Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

У Грузії вантажівка з людьми впала в обрив: загинули п'ятеро осіб

509 Читати матеріал російською

У Грузії вантажівка з людьми впав з обриву, в результаті чого щонайменше п'ятеро людей загинули, у тому числі дитина.

За даними видання Georgia Today з посиланням на Міністерство внутрішніх справ, ще три людини постраждали в ДТП.

У рятувальних операціях брав участь вертоліт прикордонної поліції МВС. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, в результаті чого машина звалилася в яр з 400-метрової висоти. Всього у вантажівці знаходилося 12 осіб, п'ятеро з яких встигли вистрибнути.

Новини
Смертельна ДТП в Жовтих Водах: у лікарні померла 18-річна потерпіла

Постраждалих доставили в лікарню міста Телаві (гірський край Кахеті). Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Я висловлюю глибоке співчуття з приводу трагедії, яка сталася сьогодні в Тушеті, яка привела до загибелі наших громадян. Постраждалим бажаю якнайшвидшого одужання", – зазначив Бахтадзе.

Дорога в горах Грузії

Дорога в горах Грузії

Agenda.ge

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в районі 16-ї станції Фонтану в Одесі прямо на пляж впав автомобіль зі схилу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "ДТП" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ДТП
Місце
Грузія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel