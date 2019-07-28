У Грузії вантажівка з людьми впала в обрив: загинули п'ятеро осіб

У Грузії вантажівка з людьми впав з обриву, в результаті чого щонайменше п'ятеро людей загинули, у тому числі дитина.

За даними видання Georgia Today з посиланням на Міністерство внутрішніх справ, ще три людини постраждали в ДТП.

У рятувальних операціях брав участь вертоліт прикордонної поліції МВС. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, в результаті чого машина звалилася в яр з 400-метрової висоти. Всього у вантажівці знаходилося 12 осіб, п'ятеро з яких встигли вистрибнути.

Постраждалих доставили в лікарню міста Телаві (гірський край Кахеті). Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Я висловлюю глибоке співчуття з приводу трагедії, яка сталася сьогодні в Тушеті, яка привела до загибелі наших громадян. Постраждалим бажаю якнайшвидшого одужання", – зазначив Бахтадзе.

Дорога в горах Грузії Agenda.ge

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в районі 16-ї станції Фонтану в Одесі прямо на пляж впав автомобіль зі схилу.

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