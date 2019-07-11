У Грузії розтоптали портрет Путіна: яскраві фото і відео

Під час протестів у Батумі (Грузія) демонстранти розтоптали на площі величезний банер із портретом президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє Interpressnews, 11 липня в готелі "Шератон" у Батумі проходить конференція "Східне партнерство", на якій виступають президент Грузії Саломе Зурабішвілі та президент Ради Європи Дональд Туск (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зі свого боку Tabula уточнює, що на мітингу об'єдналися учасники протесту з Батумі й Тбілісі. Крім критики агресивної політики Росії, вони також виступають за відставку міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії.

Примітно, що на акції крім грузинських національних прапорів були також помічені українські.

У Батумі розтоптали портрет Путіна Tabula

У Батумі розтоптали портрет Путіна IPN

Яскрава маніфестація викликала обурення у російських пропагандистів. Так, їй навіть присвятили сюжет в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Просто зараз у Батумі, де виступає президент Грузії, розтоптали портрет російського президента і заявили, що в усіх бідах винен Путін!" – скипіла одіозна ведуча Ольга Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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