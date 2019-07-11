У Грузії розтоптали портрет Путіна: яскраві фото і відео

Під час протестів у Батумі (Грузія) демонстранти розтоптали на площі величезний банер із портретом президента Росії Володимира Путіна.
Як повідомляє Interpressnews, 11 липня в готелі "Шератон" у Батумі проходить конференція "Східне партнерство", на якій виступають президент Грузії Саломе Зурабішвілі та президент Ради Європи Дональд Туск (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зі свого боку Tabula уточнює, що на мітингу об'єдналися учасники протесту з Батумі й Тбілісі. Крім критики агресивної політики Росії, вони також виступають за відставку міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії.
Примітно, що на акції крім грузинських національних прапорів були також помічені українські.
У Батумі розтоптали портрет Путіна
Tabula
У Батумі розтоптали портрет Путіна
IPN
Яскрава маніфестація викликала обурення у російських пропагандистів. Так, їй навіть присвятили сюжет в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".
"Просто зараз у Батумі, де виступає президент Грузії, розтоптали портрет російського президента і заявили, що в усіх бідах винен Путін!" – скипіла одіозна ведуча Ольга Скабєєва.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція. Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.
Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю обурення.
22 червня в Грузії почалася чергова хвиля протестів.
У РФ події викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, який забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію. Заборона вводиться тимчасово в цілях "забезпечення національної безпеки", йдеться в указі.
Пізніше найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою у зв'язку з акціями протесту й реакцією на них російської влади.
7 липня популярний у Грузії телеведучий Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" нецензурно вилаяв російського президента і його покійних батьків.
Грузинська телекомпанія "Руставі-2" припинила мовлення після скандалу, який спалахнув через лайку тележурналіста.
9 липня Державна дума Росії ухвалила економічні санкції проти Грузії.
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