У Грузії розігнали масовий протест: активісти пішли на рішучий крок

Біля будівлі адміністрації уряду Грузії у Тбілісі почалося фізичне протистояння між правоохоронцями та протестувальниками.

Як повідомляє IPN, лідери та прихильники опозиційних партій намагалися повісити замок на вхід в адміністрацію, мобілізована на місці поліція не дала їм такої нагоди (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

Спроби повісити замок на ворота призвели до невеликого зіткнення між поліцією та учасниками акції.

Протести у Грузії interpressnews.ge

Представники опозиції та громадські активісти запланували 21 листопада провести акцію протесту біля будівлі адміністрації уряду. Акція анонсована на 11:00 за місцевим часом, засідання уряду призначено на 10:00.

Зазначимо, що напередодні силовики "зачистили" наметове містечко біля будівлі парламенту і затримали майже 40 демонстрантів.

Крім того, вночі 21 листопада міський суд вніс вирок у вигляді адміністративного арешту десяти протестувальникам, зокрема восьми громадським активістам і двом представникам опозиційної партії "Єдиний національний рух". Ще двоє активістів отримали усне попередження і штраф. Суддя переніс розгляд справ ще 25 затриманих.

Нагадаємо, 14 листопада парламент Грузії провалив Конституційний законопроєкт щодо проведення парламентських виборів у 2020 році за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром.

Протести у Грузії interpressnews.ge

Протести у Грузії interpressnews.ge

Як писав OBOZREVATEL:

17 листопада у Тбілісі почався масовий протест опозиції з вимогою провести позачергові парламентські вибори. На мітинг "Всі мінус один – Бідзіна має піти" вийшли кілька тисяч людей.

18 листопада спецпризначенці у Тбілісі розігнали багатотисячний протест перед парламентом. Затримали понад 35 осіб.

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