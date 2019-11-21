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21 листопада • оновлено в 13:41
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У Грузії розігнали масовий протест: активісти пішли на рішучий крок

1.5т
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Біля будівлі адміністрації уряду Грузії у Тбілісі почалося фізичне протистояння між правоохоронцями та протестувальниками.

Як повідомляє IPN, лідери та прихильники опозиційних партій намагалися повісити замок на вхід в адміністрацію, мобілізована на місці поліція не дала їм такої нагоди (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

Спроби повісити замок на ворота призвели до невеликого зіткнення між поліцією та учасниками акції.

Протести у Грузії

Протести у Грузії

interpressnews.ge

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Представники опозиції та громадські активісти запланували 21 листопада провести акцію протесту біля будівлі адміністрації уряду. Акція анонсована на 11:00 за місцевим часом, засідання уряду призначено на 10:00.

Зазначимо, що напередодні силовики "зачистили" наметове містечко біля будівлі парламенту і затримали майже 40 демонстрантів.

Крім того, вночі 21 листопада міський суд вніс вирок у вигляді адміністративного арешту десяти протестувальникам, зокрема восьми громадським активістам і двом представникам опозиційної партії "Єдиний національний рух". Ще двоє активістів отримали усне попередження і штраф. Суддя переніс розгляд справ ще 25 затриманих.

Нагадаємо, 14 листопада парламент Грузії провалив Конституційний законопроєкт щодо проведення парламентських виборів у 2020 році за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром.

Протести у Грузії

Протести у Грузії

interpressnews.ge

Протести у Грузії

Протести у Грузії

interpressnews.ge

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Місце
Грузія Тбілісі
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