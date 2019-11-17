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17 листопада • оновлено в 18:27
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У Грузії розгорілися масові протести проти уряду: видовищні фото та відео

2.3т
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У столиці Грузії Тбілісі в неділю, 17 листопада, почався масовий протест опозиції з вимогою провести позачергові парламентські вибори.

На мітинг "Усі мінус один – Бідзіна має піти" вийшли кілька тисяч людей, передає "Грузия Online" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Акцію біля парламенту Грузії у відповідь на провал виборчої реформи проводять більше 20 політичних сил.

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Протест у Тбілісі

Протест у Тбілісі

УП

Лідери і прихильники двох найбільших опозиційних партій країни ("Єдиного національного руху" і "Європейської Грузії", засновані їх колишніми однодумцями) прийшли на мітинг окремо.

Перша партія провела збір у Пушкінському сквері, звідки колоною учасники акції попрямували до парламенту. Вони несли великий банер із написом "Міняй". "Європейська Грузія" провела ходу від площі Першої Республіки.

Протест у Тбілісі

Протест у Тбілісі

УП

У дворі парламенту в Тбілісі були мобілізовані додаткові сили поліції. Частина копів залишилися сидіти в жовтих автобусах, припаркованих у дворі парламенту.

У пресслужбі МВС заявили, що правоохоронці "мобілізовані з метою забезпечення безпеки кожного громадянина і правопорядку".

Нагадаємо:

  • 14 листопада парламент Грузії провалив Конституційний законопроект про проведення парламентських виборів у 2020 році за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром.

  • Щоб продовжити розгляд ініціативи, необхідні були голоси 113 депутатів із 150. "За" зміни проголосував лише 101 депутат. В основному утрималися мажоритарні депутати від правлячої партії "Грузинська мрія".

  • Відмовитися від мажоритарних виборів до парламенту вже в 2020 році "Грузинська мрія" і особисто її лідер Бідзіна Іванішвілі пообіцяли 24 червня, поступившись вимогам опозиції і численним акціям протесту.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна не може не спробувати вести діалог з Росією і закритися в собі.

При цьому раніше Грузію закликали об'єднатися з Україною проти глави РФ Володимира Путіна.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Місце
Грузія Тбілісі
Теги
протест видео фотографии
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Марченко Юра
Марченко Юра
Кто там тварь ,а кто нет ,один Бог знает.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
И кто опять раскачивает Грузию.
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Anigedetiv Opanasa
Anigedetiv Opanasa
путін прийде-порядок наведе!
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