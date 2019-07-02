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У Грузії розбився автобус з військовими: багато поранених

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У понеділок, 1 липня, в Шекветілі (Грузія) трапилася масштабна ДТП – перекинувся мікроавтобус з військовослужбовцями, в результаті чого 14 солдатів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Guardian.ge з посиланням на Міністерство оборони країни. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали військові, які знаходилися в мікроавтобусі, що прямував ыз Батумі (Аджарська АР) у Сенакі (край Самегрело – Земо Сванеті). Мікроавтобус виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся. Це був громадський транспорт. У результаті події 14 військових отримали різні травми", – зазначили у відомстві.

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У Грузії розбився автобус з військовими: багато поранених

Скріншот з відео

У Грузії розбився автобус з військовими: багато поранених

Скріншот з відео

Всі постраждалі були госпіталізовані, двоє з них у важкому стані. У Міноборони розповіли, що деяких військовослужбовців вже виписали з лікарні.

У Грузії розбився автобус з військовими: багато поранених

Скріншот з відео

У Грузії розбився автобус з військовими: багато поранених

Guardian.ge

Відзначається, що в зв'язку з ДТП відкрито кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що призвело до заподіяння менш тяжкої шкоди здоров'ю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російських територіальних водах у Баренцевому морі під час пожежі 1 липня загинули 14 моряків-підводників.

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Місце
Грузія
Тег
ДТП
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