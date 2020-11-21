У Грузії пройшов другий тур виборів до парламенту: названо переможців

У суботу, 21 листопада, завершився другий тур виборів в однопалатний парламент Грузії.

Так, в 17 одномандатних виборчих округах перемогли кандидати від ГМДГ (Грузинська мрія – Демократична Грузія, – ред.), передає "Deutsche Welle".

Як стало відомо, в знак протесту проти результатів першого туру виборів опозиція відкликала своїх спостерігачів і членів виборчкомів і заявила про неучасть у другому турі, закликавши своїх прихильників бойкотувати голосування.

Протести в Грузії проти результатів першого туру виборів "Deutsche Welle"

Але все ж в бюлетенях були вказані імена опозиційних кандидатів.

Варто відзначити, що підсумкова явка у другому турі виявилася низькою та склала всього 26,29%.

Офіційно Центральна виборча комісія (ЦВК) Грузії має оприлюднити підсумки в ніч на 22 листопада. Але на сайті стався збій і публікувати результати доводиться в альтернативній формі.

"Під час завантаження підсумків виборів на сайт results.cec.gov.ge був зафіксований технічний/програмний збій, причини якого з'ясовуються. Можливо, місце мало проникнення ззовні", – повідомили в ЦВК.

Тому їм довелося викладати результати виборів, а також заключні протоколи за допомогою резервних посилань.

Крім того, другий тур виборів в Грузії прокоментував виконавчий секретар партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе.

"У нас є попередні результати виборів. Як і очікувалося, всі 17 кандидатів "Грузинської мрії" отримали депутатські мандати. Відповідно "Грузинська мрія" буде представлена в парламенті 90 депутатами. Серед опозиції місця розподілилися наступним чином: 36 мандатів у "Єдиного національного руху", п'ять – у "Європейської Грузії", по чотири мандати – у партій "Лело", "Стратегія Агмашенебелі", "Альянсу патріотів" і "Гірчі", у партії "Громадяни" – два мандати, а у лейбористської партії – один", – сказав Кобахідзе.

Іраклій Кобахідзе 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL: