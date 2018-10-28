У Грузії проходять вибори президента: що в них особливого

У Грузії в неділю, 28 жовтня, проходять останні прямі вибори президента.

Примітно, що правляча партія вперше не стала висувати свого кандидата. Виборчі дільниці рівно о 08:00 відкрили свої двері для бажаючих проголосувати за одного з 25 кандидатів, пише Sputnik.

У цілому на нинішніх виборах працюють 3 тисячі 703 виборчих дільниць.

Президентські вибори в Грузії Sputnik

Право голосу мають 3 мільйона 518 тисяч 877 громадян Грузії віком від 18 років. На території Грузії голосувати зможуть 3 мільйона 504 тисячі 82 особи, а інші, тобто ті, хто став на консульський облік за кордоном, - за місцем перебування.

Реєстрацію у Центральній виборчій комісії пройшли близько 21,8 тисячі спостерігачів від 73 місцевих неурядових і громадських організацій, а також більше 1 тисячі спостерігачів від 58 міжнародних організацій.

Висвітлюють президентські вибори у Грузії більше 2 тисяч журналістів від 94 місцевих і 31 міжнародного засобу масової інформації.

Закриються виборчі дільниці рівно о 20:00, і почнеться підрахунок голосів. Попередні дані Центральної виборчої комісії про результати виборів з'являться у ніч на 29 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, видворений з України екс-президент Грузії, лідер "Руху Нових сил" Міхеїл Саакашвілі пообіцяв повернутися на батьківщину після президентських виборів і "покінчити з мафією при владі".