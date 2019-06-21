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У Грузії поранили російського пропагандиста в прямому ефірі: момент потрапив на відео

2.3тЧитати матеріал російською

Продюсеру російського пропагандистського каналу Ruptly в спину потрапила гумова куля в ході протестів біля будівлі парламенту Грузії в центрі Тбілісі.

Він вів пряму трансляцію (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Продюсер розповів, що, коли почався черговий штурм, спецназ відкрив стрілянину гумовими кулями.

"Я намагався максимально все знімати. Коли вже газ пустили, я відвернувся, щоб якось себе врятувати і не задихатися. І раптом різкий біль в області печінки, на спині, бачу - на руках вже кров, відразу звернувся до швидкої допомоги", - сказав він.

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У Грузії поранили російського пропагандиста в прямому ефірі: момент потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня в Грузії опппозіція штурмувала парламент. Протестуючі увірвалися в будівлю.

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Місце
Грузія
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Жаль, что только подстрелили (((
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