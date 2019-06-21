У Грузії поранили російського пропагандиста в прямому ефірі: момент потрапив на відео

Продюсеру російського пропагандистського каналу Ruptly в спину потрапила гумова куля в ході протестів біля будівлі парламенту Грузії в центрі Тбілісі.

Він вів пряму трансляцію (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Продюсер розповів, що, коли почався черговий штурм, спецназ відкрив стрілянину гумовими кулями.

"Я намагався максимально все знімати. Коли вже газ пустили, я відвернувся, щоб якось себе врятувати і не задихатися. І раптом різкий біль в області печінки, на спині, бачу - на руках вже кров, відразу звернувся до швидкої допомоги", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня в Грузії опппозіція штурмувала парламент. Протестуючі увірвалися в будівлю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!