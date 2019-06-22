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У Грузії побили пропагандистів Путіна: конфлікт потрапив на відео

4.2тЧитати матеріал російською

Співробітники пропагандистського телеканалу "Россия 24" заявили, що на їх знімальну групу в Тбілісі (Грузія) напали "націоналісти".

Як передає "Вести.ru", кілька молодих людей накинулися на російського кореспондента Станіслава Бернвальда, поки той брав інтерв'ю у власників туристичної агенції про скасування прямого авіасполучення між РФ і Грузією (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Пропагандисти повідомляють, що невідомі почали викрикувати "націоналістичні гасла і спробували побити кореспондента й оператора каналу". Стверджується, що росіян "спеціально провокували на бійку".

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У Грузії побили пропагандистів Путіна: конфлікт потрапив на відео

скрін відео

У Грузії побили пропагандистів Путіна: конфлікт потрапив на відео

скрін відео

"Заступився за журналістів чоловік господині турагентства. Вона росіянка, а він грузин за національністю. У підсумку хулігани втекли", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, на оприлюдненому росіянами відео видно, як чоловік б'є ногою в живіт лежачу людину, при цьому по кадрам не зовсім зрозуміло, хто це такий – ролик складається з окремих фрагментів.

Після інциденту в МЗС РФ зажадали від властей Грузії забезпечити безпеку російських журналістів, що знаходяться на території країни.

Нагадаємо, в Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини та бійок розігнала поліція.

Скандал виник через запрошення в країну російської делегації на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Під час протестів опозиція штурмувала парламент, і учасники мітингу увірвалися в будівлю.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції і 80 поліцейських.

Фото з акції протесту

Фото з акції протесту

Фото з акції протесту

Фото з акції протесту

Новини-Грузія

Як повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав протести, які пройшли в Грузії, "русофобською провокацією".

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Теми
Протести в Грузіїросійська пропаганда
Місце
ГрузіяТбілісі
Теги
РосіяНовини Росіївидеобійка
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Ковалева Александра
Ковалева Александра
Мoя 6лaгoдаpноcть томy, ктo пoкaзал мне сaйт mekhosec.com/nxvxipc Пpостo пройдя oпроc пoлучила почти полугодовую зaрплату)) Пoльзуйтeсь, пoка eщe eсть вoзможнoсть=)
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
В этом грызуны и укропитеки схожи, смелые они только стадом на мирных людей или по жилым кварталам лупить
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леня зе
леня зе
не даром вас называют помойкой,даже ваши бывшие сотрудники.грузин подрался с двумя грузинами.
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