У Грузії автобус із пасажирами впав зі схилу: загинули 17 осіб

У Грузії недалеко від села Бісо муніципалітету Душеті мікроавтобус із пасажирами впав із 80-метрової висоти.

У результаті ДТП загинули щонайменше 17 осіб, троє отримали серйозні поранення, сказано на сайті МВС країни.

Уточнюється, що машина впала на кам'янистий схил на одній із ділянок автодороги Шатілі.

Заступник міністра внутрішніх справ Іосеб Челідзе і керівник Агентства з надзвичайних ситуацій Темур Мгебрішвілі прибули на місце аварії, щоб координувати рятувальну операцію.

"Рятувальні роботи ведуться з дотриманням всіх норм безпеки. Бригади продовжують операцію, незважаючи на складний рельєф місцевості та метеорологічні умови", – сказано в повідомленні.

За фактом аварії МВС почало розслідування за статтею 276 Кримінального кодексу Грузії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше водій 40-тонної фури з важким вантажем провалився в річку в штаті Міссурі, США. Він довірився навігатору, який проклав маршрут через старий міст.

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