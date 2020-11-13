У Грузії 102-річна жінка перемогла COVID-19

У Грузії в інфекційній лікарні Кутаїсі вилікували від коронавірусної хвороби 102-річну пацієнтку.

Про це повідомило видання "Новости-Грузия". Жінку повинні виписати з медустанови 14 листопада.

Старенька перебувала в будинку для літніх людей, де і заразилася коронавірусом. Близько двох тижнів тому її госпіталізували до інфекційної лікарні з симптомами COVID-19.

За словами медичного директор клініки Нодара Маглаперідзе, самопочуття жінки гарне.

Відзначено, що зараз в клініці Кутаїсі знаходиться на лікуванні 77 осіб.

Перший випадок зараження коронавірусом в Грузії виявили 26 лютого. На даний момент підтверджено 73 154 випадки інфікування. Одужали 55 511 осіб, померли 636.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 13 листопада, коронавірусів (COVID-19) в Україні та світі заразилися більш 53,3 млн чоловік. За минулий день виявлено понад 643 тисячі нових заражених.