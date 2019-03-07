У Греції звільнили екс-менеджера Курченка: всі подробиці

У Греції звільнили російського підприємця, екс-менеджера українського олігарха Сергія Курченка Євгена Калініна, якого затримали за запитом України.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на адвоката Янніса Рахіотіса. Юрист зазначив, що росіянин вже прибув у Москву.

"Російський економіст, експерт із енергетики Євген Калінін звільнений за вказівкою прокурора Афінського апеляційного суду. В рішенні прокурора вказувалося, що він був заарештований і поміщений у в'язницю помилково, оскільки проти нього не було міжнародного ордера", – додав він.

Сергій Курченко и Євген Калінін Колаж

Адвокат підкреслив, що Калінін вилетів у Москву разом зі своєю сім'єю, яка приїхала в Грецію підтримати його. Проводили росіянина дипломати з російського посольства в Афінах.

Євген Калінін Etcetera.media

Нагадаємо, що колишнього менеджера українського олігарха-втікача Сергія Курченка Євгена Калініна затримали в Греції за запитом України, де він проходить за трьома статтями. Зокрема росіянина звинувачують за злочини за ст. 255, 366 і 212 Кримінального кодексу України.

Сергій Курченко Українське фото

Калінін займав пост віце-президента "ТНК-ВР Коммерс" в Україні до 2011 року. Це дочірній холдинг російської нафтової компанії. Через два роки він став виконавчим директором нафтового холдингу "ВЕТЕК", власником якого був Курченко.

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