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У Греції звільнили екс-менеджера Курченка: всі подробиці

3.2тЧитати матеріал російською

У Греції звільнили російського підприємця, екс-менеджера українського олігарха Сергія Курченка Євгена Калініна, якого затримали за запитом України.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на адвоката Янніса Рахіотіса. Юрист зазначив, що росіянин вже прибув у Москву.

"Російський економіст, експерт із енергетики Євген Калінін звільнений за вказівкою прокурора Афінського апеляційного суду. В рішенні прокурора вказувалося, що він був заарештований і поміщений у в'язницю помилково, оскільки проти нього не було міжнародного ордера", – додав він.

Сергій Курченко и Євген Калінін

Сергій Курченко и Євген Калінін

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Адвокат підкреслив, що Калінін вилетів у Москву разом зі своєю сім'єю, яка приїхала в Грецію підтримати його. Проводили росіянина дипломати з російського посольства в Афінах.

Євген Калінін

Євген Калінін

Etcetera.media

Нагадаємо, що колишнього менеджера українського олігарха-втікача Сергія Курченка Євгена Калініна затримали в Греції за запитом України, де він проходить за трьома статтями. Зокрема росіянина звинувачують за злочини за ст. 255, 366 і 212 Кримінального кодексу України.

Сергій Курченко

Сергій Курченко

Українське фото

Калінін займав пост віце-президента "ТНК-ВР Коммерс" в Україні до 2011 року. Це дочірній холдинг російської нафтової компанії. Через два роки він став виконавчим директором нафтового холдингу "ВЕТЕК", власником якого був Курченко.

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Особа
Сергій Курченко
Місце
Греція
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Коментарі
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Новиков Владимир
Новиков Владимир
Так це зрада чи вже перемога?)
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Yan Kim
Yan Kim
"которого задерживали по запросу Украины" а сейчас нет такого государства, а территориальное недоразумение 404 весь мир давно уже не во что не ставит
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Крым Андрей
Крым Андрей
В который раз скакуны жидко обделались. Посылают запросы в интерпол, а чтобы внятно, с доказательствами и по всем правилам оформить дело, ума не хватает. И потом только остаётся орать про зраду
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